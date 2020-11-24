اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:27 م
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ارتفاع قتلى انفجارين فى أفغانستان إلى 17 شخصا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:01 م
ارتفاع قتلى انفجارين فى أفغانستان إلى 17 شخصا حادث أفغانستان
كتب أحمد عرفة

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ارتفع عدد قتلى انفجارين وقعا فى عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان إلى 17 شخصا على الأقل وارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 50 آخرين.

ونقل موقع روسيا اليوم، عن مسؤولين محليين أفغانيين تأكيدهم أن الانفجارين وقعا فى حوالى الساعة 4:30 من مساء اليوم الثلاثاء فى أحد الأسواق الشعبية بمدينة باميان بالقرب من فندق محلي.

ولم تعلن أى جماعة مسلحة بما فيها حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم فى الولاية التى تعد من أكثر ولايات أفغانستان أمانا ويزورها سنويا آلاف السياح المحليين والأجانب.


طالبان

باميان

أفغانستان

انفجارات

ازمه افغانستان

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