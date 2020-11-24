ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.29%.. وصعود 123 سهماً

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بمنتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.29% رابحاً 25.31 نقطة ليغلق عند مستوى 8636.15 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.16% رابحاً 31.76 نقطة ليغلق عند مستوى 19646.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 496.5 مليون سهم بقيمة 13.7 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.99%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.79%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.60%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.20%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.12%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.09%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.16%.

وقفز 123 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 10%، ثم سهم "شمس" بنسبة 9.97%، ثم سهم " أبومعطي" بنسبة 9.95%، فيما تراجع 70 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 6.08%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 1.92%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 1.81%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 540.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تغيرات في أدوات الدين، بإلغاء إدراج الإصدار رقم 1004-5 (رمز تداول:5232) بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات ريال لانتهاء أجله، وذلك بنهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الجاري.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم، عن توقيعها مذكرة تفاهم ملزمة مع مُلاك شركة مدارس الرقي الأهلية المحدودة اليوم الثلاثاء، للاستحواذ على نسبة (60%) من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهلية مشروطة باستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة القانوني وتوقيع اتفاقية البيع والشراء.