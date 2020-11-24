ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1% بجلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند 632.514 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 10997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 2201 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 13181 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4243 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 3010 نقطة.