اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع الدولار الاسترالى واليورو مع بدء عملية انتقال السلطة فى أمريكا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:58 ص
ارتفاع الدولار الاسترالى واليورو مع بدء عملية انتقال السلطة فى أمريكا عملات - صورة أرشيفية
رويترز

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ارتفعت العملات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة مثل الدولار الأسترالي اليوم الثلاثاء بعدما سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان الدولار النيوزيلندي من أكبر الرابحين بما يصل إلى 0.9 بالمئة، ليرتفع لأعلى مستوى في عامين عند 0.6985 دولار بعدما طلبت الحكومة النصيحة من البنك المركزي بشأن كيفية المساعدة في استقرار أسعار العقارات ما دفع بعض المستثمرين لتصفية رهانات على المزيد من التيسير النقدي.

وسمح ترامب لإدارة الخدمات العامة بالمضي قدما في عملية انتقال السلطة لبايدن، رغم تعهده بمواصلة الجهود للطعن على نتائج الانتخابات.

وقال حلفاء ديمقراطيون لبايدن إنه من المتوقع أن يرشح جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة لمنصب وزيرة الخزانة، مما شجع المستثمرين، إذ تدعو لزيادة الإنفاق الحكومي لانتشال الاقتصاد من الركود بسبب فيروس كورونا.

ومقابل سلة من العملات، هبط الدولار 0.12 بالمئة إلى 92.396 ليحوم مرتفعا قليلا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 92.013 الذي سجله أمس الاثنين.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7313 دولار أمريكي، بينما زاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1852 دولار.

وعاني الدولار أيضا بعد أن عززت استرازينيكا شهية المستثمرين للمخاطرة بقولها إن لقاحها لكوفيد- 19 قد تصل فعاليته إلى 90 بالمئة، وإنها تستعد لتقديم بيانات للسلطات في أنحاء العالم تتيح لها الحصول علي موافقة مشروطة أو مبكرة.

 


الدولار الاسترالى

الدولار النيوزيلندي

بايدن

كورونا

اليورو

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