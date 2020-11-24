إيفانكا ترامب تستعيد ذكريات عيد الشكر العام الماضى في البيت الأبيض.. صور

كتبت مريم بدر الدين

استعادت إيفانكا ترامب ذكريات يوم عيد الشكر والعفو الرئاسى عن ذبح الديك الرومي بصور لها مع زوجها جاريد كوشنر و أبنائها في البيت الأبيض العام الماضى، وعلقت إيفانكا علي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" :"يصادف غدًا مرور أكثر من 30 عامًا على العفو الرئاسي السنوي عن الديك الرومي..دائمًا ما يعيد هذا الوقت من العام ذكريات رائعة في البيت الأبيض..مع الديوك الرومية المفضلة لدي".



ايفانكا ترامب



ايفانكا ترامب وعائلتها (1)



ايفانكا ترامب وعائلتها (2)



ايفانكا ترامب وعائلتها (3)

ويحتفل الأمريكيون بعيد الشكر سنوياً منذ عام 1789، حيث يتناول الملايين الديوك الرومى فى هذه المناسبة وسط أجواء احتفالية.

بدأ الاحتفال بعيد الشكر فى القرن السابع عشر عندما وصل المهاجرون الإنجليز إلى أمريكا حيث واجه بعضهم الهلاك والموت بسبب جهلهم بطرق الزراعة وسبل العيش الأساسية، حيث قرر السكان الأصليون مساعدتهم على تعلم الزراعة والرى واحتفلوا بأول موسم حصاد معاً فى عام 1621.

وكان خصص الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية أبراهام لينكولن خصص يوم الخميس الرابع من نوفمبر سنوياً للاحتفال بعيد الشكر، وبدأ تقليد إعفاء ديك رومى من الذبح لأول مرة خلال ولاية الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب ليلة عيد الشكر عام 1989، ومنذ ذلك الوقت بات العفو عن ديك رومى من الذبح تقليد أمريكياً.

ويتم تقليد العفو عن ديك رومى من الذبح فى البيت الأبيض ويبث على شاشات التلفاز، وحل العام الماضي ما يقرب من 50 مليون ديك رومى على مائدة الأمريكين فى عيد الشكر ، فإن هناك اثنين من الديوك محظوظين لن يتقابلا مع الجزار طيلة حياتهما، بعدما حصلا على عفو من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وبعدما تسلم الديك "بيز" العفو الرئاسى، سيعيش هو زميله "كاروتس" ما تبقى من حياتهما التى قد تصل إلى 10 أعوام فى معرض "جوبليز ريست" التابع لجامعة فيرجينيا للتكنولوجيا.