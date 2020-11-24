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إيطاليا تعلن عن 8 إجراءات حجز احترازية بتهمة تسهيل الهجرة السرية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:29 ص
إيطاليا تعلن عن 8 إجراءات حجز احترازية بتهمة تسهيل الهجرة السرية الشرطة الايطالية
كتبت فاطمة شوقى

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أعلنت مصادر أمنية إيطالية أنها نفذت 8 أوامر حجز احترازية ضد 6 أجانب واثنين من الإيطاليين، بتهم تسهيل الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه "تم توقيف 6 من المتهمين في السجن، بينما أخضع 2 للإقامة الجبرية"، وأوضحت أن "العملية الأمنية تجري في جميع أنحاء مقاطعة بييمونتي وفي أماكن أخرى من الأراضي الوطنية".

وذكرت المصادر الأمنية أن "أكثر من 50 من عناصر الدرك ، كارابينييري، من القيادة الإقليمية لمقاطعة تورينو، ينفذون أوامر الحجز الاحترازية، الصادرة عن قاضي التحقيق في المدينة بناءً على طلب مكتب المدعي العام من المجموعة المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والأمن الحضري".

وبحسب التحقيقات، فإن "مجموعة من الأجانب، بالتعاون مع إيطاليين اثنين، استضافت بشكل غير قانوني العديد من المهاجرين السريين بهدف الربح، من باكستان، الهند وبنجلاديش"،  وقد "كانت ترافقهم لاحقًا سيارة عبر الحدود الى فرنسا أو النمسا، من خلال معبري مونجينيفر وبرينر".

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إنه "أثناء التحقيق، تم الإبلاغ عن 67 شخصًا يرتكبون الجرائم ذاتها وأخضع 7 آخرين للإجراءات الاحترازية".

 


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