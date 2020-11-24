اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:57 م
خالد صلاح
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إيران تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس "كورونا" منذ بداية الجائحة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:25 م
إيران تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس "كورونا" منذ بداية الجائحة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
طهران أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 ألفا و721 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، فى أعلى حصيلة يومية للإصابات تسجلها إيران منذ بداية الجائحة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية، سیما سادات لاري، إن إجمالى عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" المسجلة فى البلاد منذ بداية الأزمة، ارتفع بذلك إلى 880 ألفا و542 حالة، بينهم 5824 فى حالة حرجة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 45 ألفا و738 شخصا، وذلك بعد وفاة 483 شخصا خلال الـ24 الماضية، حسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وأضافت سادات لارى أن عدد المتعافين من الفیروس بلغ 617 ألفا و 715 شخصا حتى اليوم، وخضع أكثر من 5 ملايين و871 ألفا لاختبارات الكشف عن الفيروس.

 


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