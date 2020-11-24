إنطلاق فعاليات الملتقى الدولى للجيوفيزياء بعلوم طنطا

الغربية - مصطفى عادل

شهد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم، انطلاق فعاليات الملتقي الدولي للجيوفيزياء في دورته الحادية عشر، والذي تنظمه كلية العلوم، وتستمر فعالياته على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبى، تحت عنوان "الإتجاهات الجيوفيزيائية الحديثة فى التنقيب عن الموارد الطبيعية".

شارك في افتتاح الملتقي نائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة، والدكتور أحمد السباعي القائم بأعمال عميد الكلية، وبتنظيم الدكتور عبد العزيز عبدالدايم، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ونخبة من الأساتذة والباحثين بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية، إلي جانب ممثلين من شركات البترول وقطاع الصناعة.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة طنطا عن سعادته بالمشاركة في الملتقي الدولي للجيوفيزياء والذي يعقد بجامعة طنطا كل عامين وبشكل دوري، والذي يضم في دورته الحالية العديد من ممثلى شركات البترول المصرية والأجنبية والشباب العاملين بها، بما يضمن تبادل الخبرات الخبرات العملية والأكاديمية بين الجامعات المصرية ونظرائها من الجامعات الأجنبية. وأشاد الدكتور أحمد السباعي، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، بالبرنامج العلمى للملتقي والذي يواكب الجديد فى علوم الجيوفيزياء ويؤكد ريادة كلية العلوم، مثمنًا جهود منظم الملتقي الدكتور عبد العزيز عبدالدايم، موجهًا الشكر لكافة القائمين على تنظيم الملتقي.

وأوضح الدكتور العزيز عبدالدايم، أن برنامج الملتقى يتضمن عدة محاضرات إفتتاحية هامة يلقيها خبراء من شركات البترول والتعدين عن الجديد فى طرق الإستكشاف، ومناقشة أكثر من 50 ورقة علمية تركز غالبيتها على تطبيقات الجيوفيزياء في استكشاف مختلف الثروات الطبيعية والمياه الجوفية وذلك باستخدام التقنيات والبرامج الحديثة التى تبشر جميعها بمزيد من الاكتشافات للثروات التي تحتاجها مصر خاصة في هذه المرحلة التى تتطلب بذل المزيد من الجهد، بإلاضافة الي تخصيص جلسة لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وورش عمل تناقش "المستحدثات فى طرق البحث والتقييم للإستكشافات البترولية والتعدينية" .

وقد شهدت فعاليات الافتتاح تكريم بعض الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية والمعاهد البحثية الذين أضافوا إلى علوم الجيوفيزياء التطبيقية الكثير من الأبحاث التطبيقية خلال تاريخ ممتد من العطاء.