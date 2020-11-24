وأوضحت أن العاصمة جاكرتا سجلت 1015 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 129 ألفًا و188 حالة.
وكان فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.