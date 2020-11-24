جاكرتا (أ ش أ)

سجلت إندونيسيا 4192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 506 آلاف و302 حالة، وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست الإندونيسية) على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 16 ألفًا و111 وفاة، بعد تسجيل 109 حالات وفاة جديدة بينما بلغت حصيلة المتعافين 425 ألفًا و313 حالة.