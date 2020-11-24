سجلت إندونيسيا 4192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 506 آلاف و302 حالة، وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست الإندونيسية) على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 16 ألفًا و111 وفاة، بعد تسجيل 109 حالات وفاة جديدة بينما بلغت حصيلة المتعافين 425 ألفًا و313 حالة.
وأوضحت أن العاصمة جاكرتا سجلت 1015 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 129 ألفًا و188 حالة.
وكان فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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