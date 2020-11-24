إنجازات السيسى فى قطاع الصحة.. فحص وعلاج 62 مليون مصرى والقضاء على فيروس سي (فيديو)

كتب محمد عبد العظيم

منذ توليه الحكم، سعى الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع، وكان فيروس كورونا المستجد، كاشفا عن قدرة مصر في مواجهة وباء أربك الأنظمة الصحية في أكثر الدول ذات الأنظمة الصحية تقدما.

ويظهر الفيديو التالى أبرز الإنجازات في قطاع الصحة خلال حكم الرئيس عبد السيسى، إنشاء 48 مستشفى نموذجيا و29 مستشفى بوزارة الصحة و19 من الجامعة لتطبيق تسعيرة التأمين الجديدة، وإطلاق مباردة 100 مليون صحة وفحص حوالى 62 مليون مواطن مصري للكشف عن فيروس سى، والسكر والضغط والسمنة وصرف العلاج بالمجان لهم.

وكذلك الكشف عن أمراض السمنة الانيميا والتقزم لطلاب المدارس والجامعات وفحص 9.7 مليون وصرف العلاج بالمجان، وإطلاق مبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، وتم إجراء ما يقرب من 400 ألف جراحة حراجة في 10 تخصصات طبية مختلفة.

وشهد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإعلان عن مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى في غضون 6 أشهر، واشتراك حوالى 153 مستشفى في منظومة القضاء على قوائم الانتظار، وإطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى وتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ 28 مليون سيدة على 3 مراحل، الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الذى يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويا، وتوفير 20 مليون علبة لبن سنويا للأطفال، وإعداد وتهيئة 1093 وحدة رعاية أساسية لتقديم خدمة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية.





فيما تم إطلاق حملة "صحتنا في أسلوب حياتنا" لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية الصحية السليمة تحت شعار "100 مليون صحة"، إطلاق حملة الإقلاع عن التدخين وتخصيص 30 عيادة منتشرة بمحافظات الجمهورية،

وإطلاق مبادرة "أنت الأساس" للكشف المبكر عن سرطان الثدى، ومباردة "نور حياة" للعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الابصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية.





وكذلك تم إنشاء هيئة الدواء المصرية لتتولى مسئولية كل ما يتعلق بالدواء في مصر وتأمينه كسلعة استراتيجية.، وتوجيه استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه لتحسين منظومة الصحة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانسولين محلى الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بعدد من المحافظات.