إقبال كثيف فى الساعات الأخيرة على لجان انتخابات النواب بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت الساعات الأخيرة، من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة سوهاج توافد أعداد كبيرة من الناخبين أمام اللجان تمهيدا لمشاركتهم في عملية التصويت اليوم الثانى بالجولة، حيث ظهرت السيدات في مقدمة صفوف المشاركين في التصويت وكبار السن والسيدات، ومن المتوقع أن تشهد اللجان إقبالا أكبر خلال الوقت المتبقى للتصويت.

كانت عملية التصويت فى 1081 لجنة بمحافظة سوهاج، فى اليوم الثانى من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وشهدت المقار الانتخابية تأمينات من قوات الشرطة بمديرية أمن سوهاج تحت إشراف اللواء حسن محمود، مدير الأمن.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بسوهاج 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزا انتخابيا، و‏1081 لجنة فرعية.

ووجه اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بتجهيز المقار الانتخابية وفقًا للكشوف المرسلة، وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابى، وتجهيز غُرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وشدد "الفقي" على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كراسى متحركة بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوى الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.



اقبال الناخبين فى سوهاج خلال الساعات الأخيرة



اقبال الناخبين فى سوهاج



إقبال كثيف أمام لجان الانتخابات بسوهاج



إقبال كثيف أمام لجان الانتخابات فى سوهاج



توافد الناخبين فى سوهاج



طوابير الناخبين فى سوهاج