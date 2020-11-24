إقبال كثيف على لجان جولة الإعادة بانتخابات النواب فى أسيوط.. صور

أسيوط -هيثم البدرى

شهدت اللجان الانتخابية فى محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، إقبالا كثيفا من الناخبين، فى اليوم الثانى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وتفقد المحافظ، اللجان الانتخابية فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفا و851 ناخبا يدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة متمثلة في 497 مركزا انتخابيا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وتفقد المحافظ بعض لجان الانتخابات بحي شرق أسيوط بينها مقر مدرسة الفاروق الرسمية لغات بميدان أسماء الله الحسنى بمنطقة الأزهر والتقى عدد من المواطنين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن والسيدات مقدماً لهم الشكر على حرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي لجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب2020 وهو ما يعكس مدى الوعي لدى المواطن الأسيوطي بالحق الدستوري وإظهار الوجه الحضاري والديمقراطي أمام العالم.

ووجه محافظ أسيوط ـ خلال الجولة ـ باصطحاب رجل مسن إلى داخل اللجنة بإستخدام الكرسي المتحرك للإدلاء بصوته في سهولة ودون معاناة كما اطمأن على انتظام عمليات التصويت وتخصيص مظلات أمام اللجان لاستقبال الناخبين وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوافر وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم فضلاً عن التأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية باللجان ومشاركة فرق التعقيم والتطهير لكافة اللجان ومحيطها وتواجد لأفراد الأطقم الطبية والتمريض وكافة المستلزمات وأدوات التعقيم وتوزيع الكمامات على الناخبين بأماكن الانتظار المخصصة لهم واستخدام بوابات التعقيم وكواشف الحرارة على المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة والامان للمواطنين أثناء الادلاء بأصواتهم.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفاً و851 ناخباً سيدلون بأصواتهم في انتخابات جولة الاعادة لمجلس النواب في 4 لجنة عامة متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت اشراف قضائى كامل.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.