إقبال المقترعين على اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا تزايدا فى أعدادا الناخبين عن الفترة الصباحية فى اليوم الثاني على التوالي، ويتوافد الناخبون على اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بالدوائر الثلاث بالمحافظة. وشهدت اللجان الانتخابية تشديدات للإجراءات الأمنية والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان بدأ التصويت بجميع اللجان الانتخابية في موعدها وبدأ توافد الناخبين على اللجان. ومن ناحيته أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام سير العملية الانتخابية وفتح جميع اللجان بالمحافظة أمام الناخبين في اليوم الاخير لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، حيث تقوم غرفة العمليات الرئيسية برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة.

واكد المحافظ أن غرفه عمليات المحافظة الرئيسية لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية في يومها الاول، حيث سارت الامور بشكل طبيعي في جميع اللجان الانتخابية.

وكان المحافظ قد أجرى ، عدد من الجولات التفقدية بمقار اللجان ، لمتابعة انتظام العملية الانتخابية ، كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالمرور على مقار اللجان الانتخابية، والتأكد من مدي توافر كافة الإمكانيات للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، ومشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد أعمالها، في اليوم الثاني من الانتخابات بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة .

هذا وتجري انتخابات الإعادة في محافظة المنيا ، في 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، حيث تستقبل 3 مليون و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم بجميع مراكز المحافظة، من خلال خمس لجان عامة، يتنافس فيها عدد 30 مرشح على 15 مقعد.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.