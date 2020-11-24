إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدرسة الصنايع بمركز دشنا، شمال قنا. وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، من هيئة الإسعاف بقنا برئاسة الدكتور بدوى سعيد، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدرسة الصنايع بدشنا، وإصابة 7 أشخاص.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من عبد الرحيم رسلان أحمد، 53 عاما، اشتباه كسر بالساق اليمنى والذراع الأيمن، وحمام على حسين، 50 عاما، وحسين عزاز الأمير، 35 عاما، ومحمد عبد الرحيم رسلان، 15 عاما، بسحجات وكدمات، أحمد عبد الرحيم رسلان، 20 عاما، كسر الساق اليسرى وسحجات وكدمات، عمر شرقاوي، 20 عاما، كسر بالساق اليمنى، ومحمد مكرم محمد، 29 عاما، بجرح بالجبهة. تم نقل المصابين لمستشفى قنا الجامعي، وجرى تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.