اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:57 م
خالد صلاح
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إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة فى الفيوم

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:03 م
إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة فى الفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة في مدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

 

كان مرفق إسعاف الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة أمام مدينة الفيوم الجديدة ووجود مصابين وانتقلت علي الفور سيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة كل من صفاء طه عبد الكريم 40 سنة وحسام خالد محمد 12 سنة ومحمد عبد النبي محمد 33 سنة وتم نقلهم لمستشفي الفيوم العام وعمل الإسعافات اللازمة لهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

 

 

 


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