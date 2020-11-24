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إدارة الخدمات الأمريكية تبدأ إجراءات نقل السلطة لـ"بايدن" رسميًا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:38 ص
إدارة الخدمات الأمريكية تبدأ إجراءات نقل السلطة لـ"بايدن" رسميًا ترامب وبايدن
كتبت رباب فتحى

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أرسلت إميلي مورفي ، رئيسة إدارة الخدمات العامة ، رسالة إلى جو بايدن تبلغه فيها أن إدارة ترامب مستعدة لبدء عملية الانتقال ، وفقًا لشبكة CNN ، بعد الحصول على نسخة من الرسالة.

الرسالة
الرسالة

 

في رسالة إلى جو بايدن ، أخبرت مورفي - التي أوقفت في البداية العملية الانتقالية - الرئيس المنتخب أنها ستفتح الموارد للسماح ببدء انتقال السلطة رسميًا.

 

وقالت: "إنني آخذ هذا الدور على محمل الجد ، وبسبب التطورات الأخيرة التي تنطوي على تحديات قانونية وشهادات لنتائج الانتخابات ، أرسل هذه الرسالة اليوم لإتاحة هذه الموارد والخدمات لك".

وأضافت "لقد كرست جزءًا كبيرًا من حياتي كشخص بالغ للخدمة العامة ، ولقد سعيت دائمًا لفعل الصواب. أرجو أن تعلم أنني توصلت إلى قراري بشكل مستقل ، بناءً على القانون والوقائع المتاحة. لم أتعرض لضغوط بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي مسؤول في الفرع التنفيذي - بما في ذلك أولئك الذين يعملون في البيت الأبيض أو وكالة الأمن العام - فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. "

 

 


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