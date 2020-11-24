اليوم السابع
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إحباط عملية إرهابية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:39 م
إحباط عملية إرهابية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية الشرطة التونسية ـ صورة أرشيفية
تونس (أ ش أ)

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أكد محسن الدالى الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية، ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنه تم إيقاف شخص بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة بشبهة التحضير للقيام بعملية إرهابية.

وأضاف الدالي - في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت بتولي التحقيقات في هذا الشأن.

وكانت وزارة الداخلية التونسية،أعلنت أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بولاية المنستير، ألقت القبض على عنصر تكفيري خطير، صادر في حقه أحكام لانتمائه إلى تنظيم إرهابي. 

وأشارت الداخلية التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا العنصر يبلغ من العمر (22 سنة) ويقطن بولاية المنستير، مضيفة أن النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

 


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