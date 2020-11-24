إحباط عملية إرهابية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية

وأشارت الداخلية التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا العنصر يبلغ من العمر (22 سنة) ويقطن بولاية المنستير، مضيفة أن النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.