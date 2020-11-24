إحالة سائق للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات فى منشأة ناصر

كريم صبحى

قررت نيابة منشأة ناصر إحالة سائق للمحاكمة أمام محكمة الجنح، تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بدائرة القسم. وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر تفيد بتردد (سائق، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")، على موقف سيارات كائن بدائرة القسم، وبحوزته سيارة "فان" ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه حال استقلاله السيارة وتبين عدم حمله تراخيص، وبالكشف الفنى تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب. وأضاف أنه قام بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بدائرة القسم بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.