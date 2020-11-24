أمن القاهرة يقود حملات ليلية لتحقيق الانضباط بمصر الجديدة والنزهة

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

شنت مديرية أمن القاهرة، حملة ليلية مكبرة أستهدفت مناطق مصر الجديدة والنزهة، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وكافة الأجهزة المعنية بالمديرية، وذلك بعد عدة حملات ناجحة بمناطق المعادى والزمالك والرحاب ومدينتى والتجمع الخامس.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات، التى تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالتها للنيابة العامة، وقد عززت تلك الحملات المستمرة خلال الأيام الماضية من شعور المواطنين بالأمن والحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع العاصمة .

تأتى تلك الحملات استمراراً لجهود مديرية أمن القاهرة، في ضبط كل ما يخل بالأمن العام، وإزالة الإشغالات والتعديات ومجابهة كافة الأنشطة المخالفة، وتحقيق الإنضباط المرورى بالشوارع والميادين والقضاء على كافة المظاهر العشوائية منعاً لتفاقمها.