أمطار متوسطة بالإسكندرية وغزيرة بمطروح.. ننشر خريطة الأمطار اليوم بالمحافظات

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن خريطة الأمطار بمختلف محافظات الجمهورية ، اليوم الثلاثاء، حيث توقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه خريطة الأمطار اليوم الثلاثاء على مختلف محافظات الجمهورية كما يلى :

- فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى

- فرص الأمطار تشمل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم

- أمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من الضبعة ومطروح .

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية ، والرياح نشطة ، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.