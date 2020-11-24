أعمال تطهير وتعقيم للمنشآت ودور العبادة والأسواق بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، تعقيم وتطهير معهد ميت حمل الابتدائى الأزهرى والوحدات المحلية بالعدلية وكفر أيوب ومكتب بريد كفر أيوب، وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة الجميع.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

كما قام المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة أبو كبير بمتابعة السويقات (الحصوة - الدهتمون – ابو ياسين – المشاعلة - سوق الاحد بهربيط - سوق الاحد بنزلة العارين بالحصوة ) والمدارس (الحصوة ب – الحصوة ع – الحصوة ث – الشهدات ت ع بالرحمانية – كفر حمد موسي ت ع بالرحمانية – منشأة رضوان ع – العزازية ت ع – هربيط ب – عزوبة النجار ب – الشهيد السيد صالح ب هربيط - مدرسة نزلة العارين للتلعيم الاساسى - وحدة الحصوة -مدرسة ابوعلىوه ب - ابوحسين ب - الزرزورية ب - وحدة هربيط)، وبالمساجد (الرحمه و بالحصوة – الفرقان بالدهتمون – البساينة منشأة رضوان – الشرفه الكبير و العمرى بهربيط - ابوحسين والكبير بقرية نزلة العارين - الكبير بالزرزورية - الكبير بأبو عليوة - الكبير بأبوحسين).

وقام محمد محمود رئيس حي أول الزقازيق بمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسواق ( حلقه السمك/الحريرى) وتم التنبيه على الباعة بالتباعد وارتداء الكمامات الواقية كما تم المرور على مدارس (السادات الابتدائية والاعدادية /النجاح/الثانويه بنين) وتم التنبيه بالاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم كما تم المرور على مسجد النهضة وكنيسه ( العذراء مريم / مارى بوليس ) ، كما تم المرور على القهاوى بنطاق الحي للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وتفقد المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أسواق (ابو برى/ حصه الرهبان/ اكراش / الاحد بديرب ) للتأكد من التباعد ومنع التجمعات كما تم المرور على مدارس (ابو بري الابتدائية/عمر بن الخطاب الابتدائية /الاعدادية المشتركة بديرب/ حسن البنا للتعليم الاساسي/ الصانية الابتدائية / شبرا صورة الابتدائية) للتنبيه على التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامة الواقية حفاظاً على صحتهم ،، كما تم المرور على مساجد( الكبير بابو بري / التقوى /عباد الرحمن/ الفتح /البنا الكبيرة ) كما تم المرور على الكافيهات والمقاهي للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية.