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أضرار طفيفة لخزان واحد فقط فى منشأة جدة للوقود بعد هجوم الحوثيين

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:45 ص
أضرار طفيفة لخزان واحد فقط فى منشأة جدة للوقود بعد هجوم الحوثيين شركة ارامكو السعودية
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة العربية فى خبر عاجل، بوقوع أضرار طفيفة لخزان واحد فقط في منشأة جدة للوقود بعد الهجوم الحوثى الذى أدى إلى وقوع حريق فى المنشأة. وكان مسئول في أرامكو السعودية، قد أكد اليوم الثلاثاء، أن الحوثيين هاجموا منشأة نفط حيوية في جدة، مضيفا أن الشركة أظهرت قدرتها على التعامل مع هجوم الحوثيين ورجال الإطفاء استجابوا بشكل سريع، وأخمدوا الحريق في 40 دقيقة.

وأضاف المسئول أن العملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية. وقال المسئول إن الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن، وأضاف المسئول أن محطة التوزيع المستهدفة واحدة من ثلاث محطات لتوزيع منتجات النفط في جدة ومكة وأبها.

 


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اخبار السعودية

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