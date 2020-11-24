اليوم السابع
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أسهم اليابان تغلق عند ذورة عدة سنوات بفضل آمال لقاح كورونا وانتقال بايدن

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:28 ص
أسهم اليابان تغلق عند ذورة عدة سنوات بفضل آمال لقاح كورونا وانتقال بايدن اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في عدة سنوات اليوم الثلاثاء، إذ عزز إحراز تقدم في تطوير لقاح غير باهظ التكلفة للوقاية من فيروس كورونا الآمال في تعافي اقتصادي سريع، وتلقت المعنويات دعما إضافيا من الموافقة على انتقال رسمي للسلطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 2.50 بالمئة إلي 26165.59 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مايو 1991. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.23 بالمئة إلى 1765.91 نقطة، وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن عامين. وقادت الاتجاه الصعودي أسهم شركات الطاقة والعقارات والقطاع المالي.

وقالت استرازينيكا أمس الاثنين إن لقاحها لكوفيد-19 قد تصل فعاليته إلى 90 بالمئة، وهو أرخص وأسهل في الشحن من لقاحين منافسين، مما دعم الأسهم العالمية.

كما عزز الأسهم تلقي بايدن الموافقة لبدء عملية الانتقال للبيت الأبيض، وكذلك تقرير يفيد بأنه سيختار رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السابقة جانيت يلين وزيرة للخزانة.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر توبكس شين اتسو كيميكال الذي زاد 4.98 بالمئة، وارتفع سهم هويا كورب 4.54 بالمئة.

وعلى المؤشر نيكي صعد 205 أسهم في حين هبط 19.

 


الأسهم اليابانية

جو بايدن

المؤشر نيكي

استرازينيكا

المؤشر توبكس

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