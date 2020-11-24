أسعار النفط تسجل 46.51 دولار لبرنت و43.52 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 46.51 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 45 سنت أو ما يوازي 1% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.52 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 46 سنتا أو ما يوازي1.1 ٪ .

وشهدت أسعار خام القياس العالمي برنت أعلى مستوياتها منذ مارس، إذ دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس كورونا الآمال في تعاف أسرع للطلب على النفط، في حين تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الضوء الأخضر للبدء في العملية الانتقالية لقيادته .

قال جولدمان ساكس في مذكرة إن ثمة قلق متجدد بشأن مستقبل مجموعة أوبك+ فيما تحاول إعادة التوازن للسوق في حين تضمن إيرادات وحصة أكبر على المدى المتوسط، وذلك في الوقت الذي يقترب فيه قرار المجموعة بشأن تخفيضات إنتاج النفط وفقا لرويترز.

ويتوقع البنك تحركا منسقا لتقييد الإنتاج كأفضل تحرك على المدى المتوسط حيال أسعار النفط، وذلك في ظل المستويات المرتفعة لاحتياطيات الخام، وموجة جديدة من إصابات فيروس كورونا التي أدت لإعادة فرض إجراءات عزل جزئية.

من المقرر أن تجتمع أوبك+، والتي تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، ومن المحتمل أن تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بكوفيد-19.