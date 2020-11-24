اليوم السابع
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أستاذ فيروسات فى فرنسا: جميع لقاحات كورونا تم تجهيزها وتنتظر التراخيص الرسمية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:42 م
أستاذ فيروسات فى فرنسا: جميع لقاحات كورونا تم تجهيزها وتنتظر التراخيص الرسمية لقاح كورونا - أرشيفية
ماجد تمراز

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أكد الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات في فرنسا، أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا تم الانتهاء منها وتجريبها وتنتظر التراخيص من الجهات الرسمية، مشيرا إلى أن لقاح مودرنا هو المرشح بشكل أكبر للاستخدام لأنه يتم حفظه في أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر، أما لقاح فايزر فهو يحتاج أن يتم حفظه في 70 درجة مئوية تحت الصفر، مؤكدا أن اللقاحات الأمريكية هي الأقرب للتوزيع عالميا.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "روسيا لديها صداقة كبيرة مع الدول العربية وسيكون لهم نصيب من اللقاح الروسي، وهو من أهم اللقاحات وأسهلها في الحفظ لأنه يمكن أن يتم وضعه في الثلاجة العادية، وروسيا لها تاريخ طويل وقوة في التجارب العلمية واللقاحات، ربما يتم الترويج للقاحات الأمريكية لأنها دولة عظمى، لكن فيروس كورونا أربك العالم".

وقال: "مصر لها دور كبير، وهناك لقاح مصري ولكنه كان من وقت قريب في المرحلة الأولى، ويجب أن نشكر مصر لتطويرها الأبحاث في مجال إنفلونزا الطيور، وربما مصر تتطور في الفترة المقبلة بشكل أكبر في مجال اللقاحات وتصدر لقاحها للخارج فيما بعد".


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