اليوم السابع
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أستاذ بالأكاديمية الروسية يؤكد لقاح موسكو آمن وسعره منخفض وأعراضه الجانبية بسيطة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:54 م
أستاذ بالأكاديمية الروسية يؤكد لقاح موسكو آمن وسعره منخفض وأعراضه الجانبية بسيطة
ماجد تمراز

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أكد الدكتور محمود الأفندى أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، أن اللقاح الروسى تكلفته ستكون قليلة للغاية مقارنة بغيره من الفيروسات التى يتم تداول أسمائها فى الآونة الأخيرة، وسيتم توزيعه مجانا على المواطن الروسى، واستخدموا تكنولوجيا أكثر حداثة عن غيرهم من الشركات التى تنتج لقاحات خاصة بالفيروس، مشيرا إلى أن اللقاح الروسى فعال بنسبة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع على قناة صدى البلد: "لقاح أكسفورد أو غيره من اللقاحات فى الولايات المتحدة الأمريكية تم إعداده بطرق تقليدية دون استخدام تكنولوجيا حديثة به، وسيكون سعره مرتفع للغاية قد لا تستطيع دول العالم الثالث شراءه لتلقيح شعوبها به، والعالم الآن يسعى لتوقيف الجائحة وليس للتربح وتحقيق أرباح مادية كبيرة".

وقال: "اللقاح الروسى آمن للغاية ولا يوجد أى أعراض جانبية على كل من حصلوا سوى ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، ووضع بسيط فى الجسم، وسوق اللقاحات مفتوح للجميع ويمكن لأى شركة فى العالم أن تبيع بالأسعار التى لا تريدها".

 

 


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