أستاذ أمراض الدم: إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما يوفر 300 ألف لتر بلازما سنويا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محسن الألفى أستاذ أمراض الدم بجامعة عين شمس، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ريمون جريفولز وفيكتور جريفولز، رئيسي مجلس إدارة شركة "جريفولز" الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، يعنى أن هناك قمة الجدية من هذه الشركة العملاقة لأن تقدم تكنولوجيا تجميع مشتقات البلازما والتصنيع وإتاحتها للمصريين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضاية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أن هناك 3 أمراض رئيسية تحتاج لهذا المشروع العملاق، مرضى الكبد ومرضى نقص المناعة والمرض البكتيرى، مضيفا: "كنا نستورد مشتقات البلازما قرب المليار دولار".

وأشار إلى أن المشروع يقوم بتوفير 300 ألف لتر بلازما سنويا، حيث أن العالم مليون لتر في السنة، مؤكدا أن هذا المشروع العملاق في خلال شهور سيكون متوفر ويحقق الاكتفاء من هذه المنتجات، حيث دخول مثل هذه الشركة يعنى أنه خلال سنة سيكون هناك إنتاجية ويرفع من مستوى كفاءة المنتجات الأخرى.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع ريمون جريفولز وفيكتور جريفولز، رئيسي مجلس إدارة شركة "جريفولز" الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عاصم نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المخطط العام التنفيذى للمشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما فى مصر، والذى سيتم بالشراكة مع شركة "جريفولز" الإسبانية ذات الخبرة العريقة فى هذا المجال على المستوى العالمي.

ووجه الرئيس السيسى بضغط الجدول التنفيذى للمشروع الذى يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التى تعتنى بصحة المواطنين، وذلك بتوطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع البلازما فى مصر، وأن يتم وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، فضلًا عن نقل خبرة الشركة فيما يتعلق بإدارة المراكز واللوجستيات الخاصة بالبلازما بدءًا من مرحلة تجميعها وحتى الإنتاج، بما يساهم فى امتلاك القدرة فى هذا المجال الحيوى، الذى له مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين.