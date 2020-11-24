أسامه حسن لاعب نادى الزمالك السابق بتحقيقات النيابة: أحب الأهلى ولم أقصد الإهانة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة الساحل، التى أجريت مع لاعب الزمالك السابق أسامة حسن، بتهمة سب الإعلامى أحمد شوبير، حيث نفى اللاعب الاتهامات الموجهة إليه، موضحا أن ما قام بنشره هو ترديد لما نشره الفنان رامز جلال فى برنامجه الذى عرض رمضان الماضى، عندما سخر من مدير الكرة بالنادى الأهلى.

وأضاف اللاعب، أنه لم يقصد الإساءة لأحد، فضلا عن حبه للنادى الأهلى، الذى تربى فيه 10 سنوات، وأن ما قام به هو رد على إساءة بعض الجماهير المحسوبين على اللجان الإليكترونية لوالدته، مشيرا إلى أنه يمتلك فيديو للإعلامى أحمد شوبير يعترف بتزوير الانتخابات وسيقدمه للنيابة.

وعن ظهوره عاريا فى الفيديو، أكد أنه كان يقضى فترة الإجازة الصيفية فى العين السخنة، ولم يتعرى خصيصا لتصوير مقطع الفيديو هذا.

كانت نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر عبد العزيز المحامي العام الأول، بامر إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بكفالة مالية 10 آلاف جنيها في البلاغ المقدم ضده من الإعلامي أحمد شوبير يتهمه فيه بالسب والقذف

كانت النيابة استمعت في وقت سابق لأقوال "شوبير"، وقررت النيابة صرف الإعلامي عقب الانتهاء من الاستماع لأقواله.

كان المحامى محمد رشوان تقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابات شمال القاهرة ضد أسامة حسن محمد لاعب كرة القدم السابق في نادي الزمالك لظهوره عاريا فى فيديو يسب جمهور الأهلى.

وقال المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم 295 لسنة 2020 إنه يوم 16 يوليو الماضى فى الساعة الثالثة عصرا وعبر الصفحة الشخصية للمشكو فى حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ظهر في فيديو عاريا بشكل كامل غير مكترث بكونه أحد الشخصيات العامة التى يشاهدها آلاف المشجعين.

وأضاف أن المشكو فى حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب بدون أى مقدمات على جمهور النادى الأهلى واصفا إياهم بالغباء والجهل واتهم رئيس نادى الأهلى محمود الخطيب بالتربح باسم النادى وتلقى عمولات ورشاوي، موضحا أنه سب الإعلامى أحمد شوبير بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشباب وجعلهم عرضة للصدام والعنف.