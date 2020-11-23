6 أسهم تصعد ببورصة البحرين بجلسة الاثنين على رأسها سهم "ألبا"

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% رابحاً 2.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1460.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.4 مليون سهم بقيممة 702.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.86% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 1.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهمي شركة زين البحرين بنسبة 0.96%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%، عقارات السيف بنسبة 0.60%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.49% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، وصعد سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.65%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار، عن نتائج أعمال الشركة للربع الثالث، وحققت الشركة خسائر بلغت 258.3 ألف دينار بحريني مقابل 265 ألف دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغت خسائر السهم 1.29 فلس مقارنة بـ1.33 فلس، وانخفضت خسائر الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 إلى 224 ألف دينار بحريني مقارنة مع 2.3 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.