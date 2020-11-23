كتبت فاطمة خليل

الطفح الجلدى من المحتمل أن ينتقل لطفلك بسبب عدوى انتقلت إليه من أحد أصدقائه بالمدرسة أو الحضانة، وهناك أمراض عديدة تسبب الطفح الجلدى سواء حول الفم أو الأرداف إلى حساسية خلايا النحل على الجلد، فى هذا التقرير نتعرف على 5 أنواع من الطفح الجلدى قد تنتقل لطفلك بالعدوى، وفقًا لموقع "كلايفند كلينيك".

5 أنواع من الطفح الجلدي قد تنتقل لطفلك بالعدوى



1. مرض اليد والقدم والفم



هذا المرض الفيروسى المعدى أكثر شيوعًا فى الصيف ولكن يمكن أن يحدث فى أى وقت، ابحثِ عن الحمى والقروح الصغيرة فى الجزء الخلفى من الفم (عادةً الجوانب، أمام اللوزتين)، والبثور الصغيرة (غالبًا على راحتى اليد، وأخمص القدمين، والأرداف، وأحيانًا الذراعين والساقين).

حافظى على رطوبة طفلك وشرب الماء بكميات كافية، قدمى نظامًا غذائيًا خفيفًا، وإذا لزم الأمر، أعطِ عقار اسيتامينوفين للحمى أو الألم ينتشر هذا الطفح الجلدى من خلال إفرازات الفم، لذا لا تشجع على مشاركة الأوانى والأكواب وزجاجات المياه.

نظرًا لأن مرض اليد والقدم والفم يكون معديًا للغاية خلال الأسبوع الأول من إصابة طفلك به، فقد يظل معديًا حتى يختفى الطفح الجلدى تمامًا.

لا تنسى غسل يديك جيدًا بعد تغيير الحفاض أو مساعدة طفلك على التنظيف بعد التبرز ينتقل الفيروس فى البراز أيضًا.

2. المرض الخامس



يُعرف أيضًا باسم "مرض الخد الصفعي"، وهو مرض فيروسى خفيف يسبب التعب والألم وأحيانًا الصداع، ولكن لا يسبب الحمى ابحث عن احمرار الخدين، متبوعًا بعد عدة أيام بطفح جلدى مسطح يشبه الشريط داخل الفخذين العلويين أو على الساعدين.

ينتشر المرض الخامس عادة عن طريق المخاط واللعاب عندما يعطس الأطفال أو يسعلون وينتشر أيضًا عندما يضع طفلك لعبة فى أفواهه أو عندما يحب لمس وجوه أو يدى طفل آخر، وهذا الفيروس يختفى من تلقاء نفسه فى غضون أسبوعين.

لن يحتاج طفلك إلى علاج للمرض الخامس ومع ذلك، فإن هذا الفيروس يشكل مخاطر على الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الدم والنساء الحوامل.

3.طفح اللبلاب السام



قد يعود طفلك إلى المنزل مصابًا بحالة من اللبلاب السام إذا كان يستكشف الأماكن الخارجية الرائعة فى الحديقة، يظهر هذا الطفح الجلدى المثير للحكة فى أى مكان يكون فيه زيت من أوراق اللبلاب السام.

نظفى الجلد وابحثى عن الجلد الذى يتحول إلى اللون الأحمر وربما يشبه سطح البرتقالة تتطور خطوط أو بقع من البثور الصغيرة بسرعة ويمكن أن تتضخم البثور، وقد تنفتح وتنضح بمرور الوقت.

4. القوباء



هذه العدوى البكتيرية أكثر شيوعًا فى أشهر الصيف الدافئة ولكنها تحدث على مدار العام.

ابحثِ عن قشرة بلون العسل وحدود حمراء قد يبدأ الطفح الجلدى على الوجه وغالبًا تحت الأنف ينتشر عندما تنتقل البكتيريا من الجلد المصاب إلى منطقة جديدة.

5. حساسية خلايا النحل

يمكن أن تتطور استجابات حساسية الجلد هذه بعد تعرض الأطفال المعرضين للحساسية للصابون أو المنظفات أو المستحضرات أو المضادات الحيوية أو الأطعمة الجديدة.

ابحثِ عن كدمات شاحبة مرتفعة مع هوامش حمراء يمكن أن تكون مستديرة أو بشكل غير عادى يتراوح حجم الكدمات من ما يشبه لدغات الحشرات إلى خلايا النحل العملاقة، لكن خلايا النحل الكبيرة ليست أكثر خطورة من الصغيرة ".