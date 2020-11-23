اليوم السابع
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16 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد فردية فى انتخابات مجلس النواب ببنى سويف

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:00 ص
16 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد فردية فى انتخابات مجلس النواب ببنى سويف انتخابات مجلس النواب - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تنطلق اليوم الاثنين جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، حيث تجرى انتخابات الإعادة فى كافة الدوائر الأربعة، ويتنافس 16 مرشحا للفوز بثمانية مقاعد فردية. فى الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بنى سويف وتضم مركز بنى سويف ومدينة بنى سويف وشرق النيل يتنافس 4 مرشحين، وهم  محمد سيد كامل حسام، محمد رجب عبدالعظيم، ثروت يوسف فرج الداعورى، عبدالرحمن برعى، لاقتناص مقعدين.

وفى الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزى ناصر والواسطى، تجرى جولة الإعادة بين كل من محمد سيد أحمد جنيدى وعصام عبد العزيز على أحمد خلاف، عبد الحكيم محمد محمد  مسعود، عماد حسن عبد المجيد اليمانى على مقعدين.
 
كما تجرى الإعادة فى الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة إهناسيا بين كل من سيد محمد محمد سيد أحمد، وسامى توفيق محمد كامل معوض.
 
وفى الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن تجرى الإعادة بين تجرى جولة الإعادة بين حسام محمد محمود أحمد، طه محمد بهجت محمد عبد اللطيف، أحمد على عباس أبو زيد، طارق مجاور محمد حسين، حسين محمود مسلم عبد الطيف، محمود محمد أبو زيد محمد.

 


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