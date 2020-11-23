16 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد فردية فى انتخابات مجلس النواب ببنى سويف

وفى الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزى ناصر والواسطى، تجرى جولة الإعادة بين كل من محمد سيد أحمد جنيدى وعصام عبد العزيز على أحمد خلاف، عبد الحكيم محمد محمد مسعود، عماد حسن عبد المجيد اليمانى على مقعدين.

كما تجرى الإعادة فى الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة إهناسيا بين كل من سيد محمد محمد سيد أحمد، وسامى توفيق محمد كامل معوض.

وفى الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن تجرى الإعادة بين تجرى جولة الإعادة بين حسام محمد محمود أحمد، طه محمد بهجت محمد عبد اللطيف، أحمد على عباس أبو زيد، طارق مجاور محمد حسين، حسين محمود مسلم عبد الطيف، محمود محمد أبو زيد محمد.