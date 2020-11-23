ولي عهد البحرين يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي العلاقات الثنائية

وكالات

قالت وكالة أنباء البحرين، إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.



وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ولولي العهد رئيس الوزراء بوفاة فقيد الوطن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.



هذا وجرى استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، والدفع نحو أفق أوسع من التعاون في مختلف المجالات بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.