وكيلا التعليم والصحة بالغربية يتابعان إصابة 7 طالبات فى حادث

الغربية عادل ضرة

انتقل الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم لمستشفى بسيون المركزى لمتابعة الحالة الصحية لـ7 من طالبات مدرسة السيدة صفية الصناعية بنات، وسائقين بع إصابتهم فى حادث تصادم سيارتين أمام قرية صالحجر مركز بسيون.

واطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الصحة على الحالة الصحية للطالبات والخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى وهن هبه .ص.ع، روضه .ا.ا، وتم تحويلها إلى مستشفى الجامعة بطنطا، اميره .ر.ا، وتم تحويلها إلى مستشفى الجامعة بطنطا، ضى .ك.ا، بمستشفى بسيون، اسراء .م.ح، وتم خروجها للمنزل، تيسير .ا، بمستشفى بسيون المركزي،مريم .ط.د، بمستشفى بسيون المركزي، السائق عبدالله .م، تم تحويله لمستشفى الجامعة بطنطا، أحمد .ا.ف سائق وتم تحويله لمستشفى جامعة طنطا.

وكان أصيب 9 أشخاص ببنهم 7 طالبات بجروح وإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارتين أمام قرية صالحجر مركز بسيون بمحافظه الغربيه، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية صالحجر، وانتقلت سيارتا إسعاف لمكان الحادث وتبين تصادم سيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



تحطم السياره



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