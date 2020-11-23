وزير صحة بريطانيا يؤكد توزيع لقاح "أسترازينيكا" على نطاق واسع يناير المقبل

كتب سمير حسنى

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، توزيع لقاح "أسترازينيكا" التابع لأكسفورد على نطاق واسع اعتبارا من يناير المقبل.، مشيرا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" فعال للجميع ومن الجرعة الأولى. وأكد هانكوك، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مرئية اليوم الإثنين، فعالية اللقاح بنسبة 90%.

وأعلنت جامعة أكسفورد أن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 90%، منوهة بأن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية.

وقالت أكسفورد، إنه تم تجربة جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا إحداهما فعالة بشكل أكبر.، معلنة تسريع عمليات إنتاج لقاح كورونا لتصل 3 مليار جرعة بداية 2021.

وقال الدكتور أندرو بولارد الخبير فى عدوى الأطفال والمناعة فى جامعة أكسفورد إن علماء الجامعة يتوقعون إعلان نتائج التجارب التى أجريت فى مراحل متأخرة من لقاح فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد مع بداية العام المقبل وذلك أثناء مناقشة آخر نتائج الفريق.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أكد عالم أكسفورد أن البحث تباطأ بسبب انخفاض معدلات الإصابة خلال الصيف، لكن تجارب المرحلة الثالثة تجمع الآن البيانات اللازمة للإبلاغ عن النتائج مع ظهور موجة متجددة من الوباء تضرب البلدان حولها.