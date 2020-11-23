اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير صحة بريطانيا يؤكد توزيع لقاح "أسترازينيكا" على نطاق واسع يناير المقبل

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:50 ص
وزير صحة بريطانيا يؤكد توزيع لقاح "أسترازينيكا" على نطاق واسع يناير المقبل وزير الصحة البريطاني
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، توزيع لقاح "أسترازينيكا" التابع لأكسفورد على نطاق واسع اعتبارا من يناير المقبل.، مشيرا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" فعال للجميع ومن الجرعة الأولى. وأكد هانكوك، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مرئية اليوم الإثنين، فعالية اللقاح بنسبة 90%.

وأعلنت جامعة أكسفورد أن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 90%، منوهة بأن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية.

وقالت أكسفورد، إنه تم تجربة جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا إحداهما فعالة بشكل أكبر.، معلنة تسريع عمليات إنتاج لقاح كورونا لتصل 3 مليار جرعة بداية 2021.

وقال الدكتور أندرو بولارد الخبير فى عدوى الأطفال والمناعة فى جامعة أكسفورد إن علماء الجامعة يتوقعون إعلان نتائج التجارب التى أجريت فى مراحل متأخرة من لقاح فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد مع بداية العام المقبل وذلك أثناء مناقشة آخر نتائج الفريق.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أكد عالم أكسفورد أن البحث تباطأ بسبب انخفاض معدلات الإصابة خلال الصيف، لكن تجارب المرحلة الثالثة تجمع الآن البيانات اللازمة للإبلاغ عن النتائج مع ظهور موجة متجددة من الوباء تضرب البلدان حولها.


وزير الصحة البريطاني

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

علاج كورونا

كوفيد 19

لقاح فايزر

لقاح أكسفورد

لقاح مودرنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة أكسفورد: لقاح "أسترازينيكا" يظهر فاعلية ضد فيروس كورونا بنسبة 90%

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:29 ص

العالم على موعد مع لقاح أكسفورد بداية العام الجديد.. الحقن بجرعتين لمواجهه كورونا بسعر لا يتخطى 5 دولارات.. معهد أمصال الهند يعلن توفير الجرعات فى فبراير 2021.. وأحد العلماء يؤكد ضرورة توفير عدة لقاحات

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:00 م

علماء أكسفورد يعلنون نتائج التجارب النهائية للقاح كورونا بداية العام المقبل

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 01:00 م

مؤشر "أكسفورد إنسايتس" يظهر تقدم جامعة القاهرة فى مجال الذكاء الاصطناعى.. ترتيب الجامعة أحد أسباب صعود مصر على المؤشر 55 مركزًا ..والخشت: أول جامعة طورت كلية للذكاء الاصطناعى وحققت سمعة جيدة فى هذا التخصص

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:34 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة