وزير الصحة النمساوي يحذر من موجة ثالثة لـ"كورونا" فى عيد الميلاد

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أكد ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي أن فتح البلاد بعد انتهاء فترة الاغلاق فى 6 ديسمبر المقبل سيكون بشكل حذر وأمن للغاية .

وشدد انشوبير فى تصريحات له اليوم الاثنين على ضرورة استمرار اتخاذ تدابير وقائية وذلك لتجنب تفاقم الازمة خاصة فى ضوء توقعات بحدوث موجة ثالثة بعد احتفالات عيد الميلاد.

وأشار الوزير الى استمرار حدوث ارتفاع كبير في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا لكن يمكن ملاحظة مؤشرات على التعافي بسبب الإجراءات المشددة التي دخلت حيز التنفيذ "تدريجيًا" .

ولفت الوزير الى أهمية تضافر الجهود لجعل أرقام الاصابات "منخفضة للغاية" معتبرا أن الأسبوعين المقبلين حاسمان.

يذكر ان النمسا سجلت 3145 إصابة جديدة و71 وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية مع زيادة لافتة فى الاصابات بين كبار السن فى دور التقاعد و رعاية المسنين.