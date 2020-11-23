وزير الصحة الألماني متفائل بمنح الموافقة الأوروبية على لقاح كورونا هذا العام

(أ ش أ)

أعرب وزير الصحة الفيدرالي يانس شبان عن تفاؤله بمنح الموافقة الأوروبية على لقاح كورونا هذا العام ، مشيرا إلى احتمالية تمديد الإغلاق الجزئي في بلاده ، لاسيما أن أول التطعيمات ضد فيروس كورونا من المقرر أن تكون نهاية هذا العام.

وقال الوزير لشبكة التحرير الألمانية : "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام ، وبعد ذلك يمكننا البدء بالتطعيمات على الفور".. وطالب الولايات الفيدرالية أن تجهز مراكز التطعيم للاستخدام في منتصف ديسمبر.

كما كشف وزير الصحة الألماني عن أمله أن يتم تطعيم جميع الفئات السكانية بنهاية عام 2021 ، لافتا إلى أن العديد من اللقاحات لا تتطلب إجراءات استثنائية، ويمكن إعطاؤها في عيادات الأطباء .

وأضاف شبان " دعونا لا ننسى أنه في غضون أسابيع قليلة سيتم تطعيم حوالي 20 مليون شخص ضد الإنفلونزا ككل عام" ، مؤكدا أن بلاده تؤمن 300 مليون جرعة لقاح لكورونا ، وأنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية لمتابعة معدلات التطعيم المحققة حسب العمر والمنطقة.

ووفقا للوزير فإن الحكومة الفيدرالية أمنت حتى الآن أكثر من 300 مليون جرعة لقاح من خلال مفوضية الاتحاد الأوروبي أو الاتفاقات ، لافتا إلى أنه بالرغم من أن اللقاح يتطلب الحقن بجرعتين ، إلا أنه لدى البلاد ما يكفي و يزيد لمشاركته مع البلدان الأخرى.