وزير الشباب ورئيس جامعة حلوان يفتتحان أعمال تطوير ملاعب الجامعة.. صور

كتب ــ محمد صبحى

افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين، أعمال تطوير ملاعب جامعة حلوان، الكائنة داخل الحرم الجامعى، وبحضور عدد من قيادات الجامعة.



وخلال الافتتاح شهد وزير الشباب والرياضة عروضا لطالبات كلية التربية بجامعة حلوان فى عدد من الألعاب الرياضية مثل الكاراتيه.



ومن المقرر أن ينظم وزير الشباب والرياضة فى جامعة حلوان ندوة عن مصر أولا لا للتعصب .



ويأتي افتتاح الملاعب بالجامعة بعد التجديد وذلك في إطار مبادرة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة حلوان، تنفيذا لتعليمات وزير الشباب والرياضة خلال زيارته السابقة لجامعة حلوان أثناء الموسم الثقافي للعام الجامعى"2019 /2020 والتي وعد فيها بقيام الوزارة بالتعاون مع الجامعة بتطوير الملاعب الرياضية، حيث تم الانتهاء من التطوير في وقت قياسي رغم الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لدعم وتطوير الرياضة بجامعة حلوان واكتشاف مواهب الطلاب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية لديهم، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود من خلال تطوير الملاعب لدعم المواهب الشابة في مشوارهم الرياضي.

