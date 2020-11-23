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وزير الرى الأسبق عن مفاوضات سد النهضة: مصر تسعى للحفاظ على الأمن المائى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:21 م
وزير الرى الأسبق عن مفاوضات سد النهضة: مصر تسعى للحفاظ على الأمن المائى محمد نصر علام
إبراهيم سعيد

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قال محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، إن قيام إثيوبيا بالملء الأول لسد النهضة أدى إلى انقطاع المياه عن العديد من المدن فى السودان لمدة أسابيع وإيقاف محطات مياه الشرب، وأضاف علام فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تسعى للحفاظ على الأمن المائى المصرى وقيام السد العالى بوظائفه لحماية الشعب المصرى وذلك فى ملف مفاوضات سد النهضة".
 
وأكمل محمد نصر علام:" كل الشروط التى وضعتها مصر تعتبر معامل أمان لمصر والسودان آيضا ".
 
وتابع محمد نصر علام:" مصر ابدت حسن النية تجاه بناء سد في إثيوبيا لمساعدتها على التنمية بشرط عدم المساس بأمن وحياة المصريين"، ومع بداية المفاوضات بدات أثيوبيا في المراوغة والتلاعب".
 
وأضاف:"إثيوبيا وافقت على تواجد أمريكا كـ وسيط من أجل انهاء مفاوضات سد النهضة ومع قرب التوقيع على الاتفاق راوغت إثيوبيا ولم توقع على الاتفاقية".
 
 

محمد نصر علام

سد النهضة

احمد موسي

اثيوبيا

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