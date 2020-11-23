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وزير الخارجية السعودى ينفى عقد اجتماع بين ولى العهد السعودى ومسؤولين إسرائيليين

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:12 م
وزير الخارجية السعودى ينفى عقد اجتماع بين ولى العهد السعودى ومسؤولين إسرائيليين فيصل بن فرحان
وكالات الأنباء

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نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ما نشرته وسائل إعلام عن عقد اجتماع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين مساء الأحد فى المملكة العربية السعودية.

ونشر وزير الخارجية السعودى عبر حسابه الشخصى بتويتر تغريدة باللغة الانجليزية نفى خلالها عقد لقاءات بين ولى العهد السعودى ومسئولين اسرائسلين، مؤكدا أنه "لم يحدث مثل هذا الاجتماع، كان المسؤولون الوحيدون الحاضرين أمريكيين وسعوديين".

وكانت وسائل إعلام عبريه نقلت عن وزير في الحكومة الإسرائيلية، عضو في حزب "ليكود" - لم تسمه- عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا في السعودية، ووصف الأمر بأنه "إنجاز رائع".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت أن "نتنياهو التقى محمد بن سلمان في لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد أن استقل طائرة إلى مدينة "ناعوم" الساحلية، حيث أمضى هناك 3 ساعات ثم عاد.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فى مدينة نيوم، وبحث ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأحداث في المنطقة.
وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية ولقاءه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيوم، كان مثمرا، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية. 
 
 
 
 


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