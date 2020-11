وزير الخارجية السعودى ينفى عقد اجتماع بين ولى العهد السعودى ومسؤولين إسرائيليين

نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ما نشرته وسائل إعلام عن عقد اجتماع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين مساء الأحد فى المملكة العربية السعودية.

ونشر وزير الخارجية السعودى عبر حسابه الشخصى بتويتر تغريدة باللغة الانجليزية نفى خلالها عقد لقاءات بين ولى العهد السعودى ومسئولين اسرائسلين، مؤكدا أنه "لم يحدث مثل هذا الاجتماع، كان المسؤولون الوحيدون الحاضرين أمريكيين وسعوديين".

وكانت وسائل إعلام عبريه نقلت عن وزير في الحكومة الإسرائيلية، عضو في حزب "ليكود" - لم تسمه- عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا في السعودية، ووصف الأمر بأنه "إنجاز رائع".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت أن "نتنياهو التقى محمد بن سلمان في لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد أن استقل طائرة إلى مدينة "ناعوم" الساحلية، حيث أمضى هناك 3 ساعات ثم عاد.

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi.