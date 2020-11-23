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وزير البترول: نهدف لإسهام قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:29 م
وزير البترول: نهدف لإسهام قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى طارق الملا
كتب محمد شرقاوى

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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نتائج مزايدة التنقيب عن الذهب الأخيرة وهى الأولى بعد تعديل قانون الثروة المعدنية لكن رحلة الوصول لهذه المزايدة العالمية الجديدة لم يبدأ فقط منذ تعديل القانون، لكن بدأ عندما تم وضع إإستراتجية مفصلة تتحدث عن قطاع  التعدين.

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة" ON":"هذا القطاع على مدار عقود  لم يتم  تطويره بما يتفق مع قيمته وفرصه الاستثمارية وبما يمكن أن يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد القومي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ومن ثم فى عام 2018 تم دراسة أوضاع  قطاع التعدين وتم التعاقد مع أكبر بيوت خبرة متخصصة في قطاع التعدين وتم وضع ملامح وإستراتجية التطوير وتحديد المعوقات التي اكتنفت تراجع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حيث تم تحديد مشاكل التشريع ومشاكل أخرى تعيق جذب الاستثمار ومن ثم بدأنا في وضع خارطة الطريق ووصلنا إلى باكورة  ما تم مؤخراً  ".

كاشفاً أن حجم المشاركة من كبرى الشركات والجنسيات فى مزايدة الذهب الأخيرة يعكس نجاح عملية التطوير التشريعي فيما يخص نماذج التراخيص والنماذج المالية وأعقبها حملة ترويجية للخارج قلنا فيها للمستثمرين "خلاص إحنا خلصنا وبقينا جاهزين ".

 


وزير البترول

قطاع التعدين

الناتج المحلى

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