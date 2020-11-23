وزير الأوقاف يهدى رئيس جامعة بنى سويف سلسلة كتاب "رؤية" الدينية

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم بمكتبه، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف والشيخ مصطفى كمال رئيس قسم الإرشاد الدينى بأوقاف بنى سويف والدكتور ماهر على جبر عميد المركز الثقافى بمديرية الأوقاف ببنى سويف حيث تم تسليم رئيس الجامعة مجموعة من سلسة (رؤية) للفكر المستنير والمهداة من وزير الأوقاف للدكتور منصور رئيس جامعة بنى سويف.

وأعرب الدكتور منصور عن شكره وتقديره لوزير الأوقاف وسعادته بهذا الإهداء والذى يأتى فى إطار التعاون المشترك بين الجامعة ومختلف المؤسسات الدينية لإتاحة المرجعية الصحيحة للطلاب ولمساعدتهم على معرفة كل ما يتعلق بأمور دينهم والتسامح بين مختلف الأديان انسجاما مع رسالة الإسلام العالمية التى هى رحمة للعالمين.

وتضم السلسة عشرين مؤلفا تتضمن عدد من الموضوعات أبرزها التسامح بين الأديان وقواعد الفقه، والكمال والجمال فى القرآن الكريم والمواطنة. وخلال اللقاء تم الاتفاق على قيام مديرية الاوقاف بإهداء نسخ من سلسلة "رؤية " الى مكتبات كليات الجامعة وذلك لتحصين الطلاب من الانحراف الفكرى، بالإضافة الى تنظيم ندوات دينية أون لاين بين الجامعة ووزارة الأوقاف لتناول كتب السلسة وتنزيل أسطوانات مدمجة (C. D) على موقع الجامعة للقراءة والتثقيف الدينى.

ووجه وفد وزارة الأوقاف الشكر لرئيس الجامعة لحرصه الشديد على التعاون المثمر بين الجانبين والذى سيؤدى بدوره إلى تبادل الندوات والمحاضرات لعرض المواد العلمية الدينية من خلال مجموعة من الباحثين المتخصصين بوزارة الأوقاف لتحقيق التوأمة بين الدين ومتطلبات الحضارة الإنسانية والاحتياجات البشرية.