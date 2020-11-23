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وزير الأوقاف ورئيس الأعلى للإعلام يناقشان وضع استراتيجية لبناء الوعى.. صور

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:56 م
وزير الأوقاف ورئيس الأعلى للإعلام يناقشان وضع استراتيجية لبناء الوعى.. صور وزير الأوقاف ورئيس الاعلى للاعلام
كتب على عبد الرحمن

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لمناقشة وضع استراتيجية مشتركة لبناء الوعى بالتعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للإعلام.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم أن وزير الأوقاف، أطلع جبر على أحدث إصدارات سلسلة "رؤية للنشء" التى تضمنت كتابى: " بين الحقيقة والخيال "، و"فكرة فى كتاب" بعد النجاح المبهر لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير، و"رؤية" المترجمة التى تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 
كما أهدى وزير الأوقاف درع الوزارة ونسخة من كتاب الله (عز وجل) تقديرًا لدوره في نشر الوعي الوطنى الرشيد، فيما أشاد الكاتب الصحفى كرم جبر بجهود وزارة الأوقاف ودعا الوزير لندوة مفتوحة بالمجلس الأعلى للإعلام الاثنين المقبل حول "استراتيجية وزارة الأوقاف في قضايا بناء الوعي المستنير".
 
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