وزيرة التضامن من جامعة مصر: دور الجامعات يمتد للنواحى التنموية والاجتماعية

كتب محسن البديوى

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن دور الجامعات لا يتوقف عند الدور التعليمى، بل يمتد للدور التنموى والاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة أن هناك طفرة فى الجامعات فى الجانب التعليمى والبحث والتنمية فى المجتمع خلا الفترة الأخيرة.

وقالت فى تصريحات على هامش احتفالية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة الثالثة من كلية التربية الخاصة، اليوم الإثنين، إن جامعة مصر لديها مجلس إدارة واع يحترم تكافؤ الفرص التعليمية، والجامعة لديها الكثير من الفكر والإيجابية فى التعليم والعمل.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى على ضرورة العمل لتحسين وتطوير مناهج الجامعات وطريقة التفكير كونها جزء من القوى الناعمة، بجانب ضرورة الاهتمام بالطلاب وتطوير ثقافاتهم.

وفى رسالتها للطلاب الخريجين، بكلية التربية، قالت:" تحية خاصة لكم، حيث يمكنكم الخدمة فى هذا المجال، وهذا الأمر واجب وطنى، ووزارة التضامن الاجتماعي أبوابها مفتوحة للخدمة فى مؤسسات الرعاية، حيث يوجد أكثر من 10 مليون من ذوى الإعاقة ويستحقون المساعدة والدمج والدعم، وهذا واجب علينا".