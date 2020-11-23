وزارة التربية والتعليم بالسودان تمنع ضرب التلاميذ في المدارس

وكالات

أجازت وزارة التربية والتعليم السودانية لائحة تنظيم وضبط السلوك في المؤسسات التعليمية لعام 2020، التي تمنع ممارسة العقوبات البدنية،وصدرت اللائحة بموجب أحكام المادة 5 (2) والمادة 29 (2) من قانون الطفل لعام 2010.

ووفقا لوسائل اعلام سودانية يتعرَّض الطلاب في السودان لعقوبات بدنية منها الضرب في مراحل التعليم المختلفة، من جانبها، دعت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، إلى ضرورة التركيز على التحفيز الإيجابي للأطفال عن طريق إشراكهم في وضع الحلول لكل القضايا التي تهمهم.

وقالت الشيخ إن الإعلام يلعب الدور الأساسي في تفعيل هذه اللائحة وإنزالها على أرض الواقع، بدورها، قالت المدير التنفيذي لجمعية "إعلاميون من أجل الأطفال"، إنعام محمد الطيب، إنَّ إجازة هذه اللائحة تعدُّ انتصاراً كبيراً لحقوق الطفل.

وأضافت أن اللائحة تأتي مُتزامنة مع اليوم العالمي للطفل، مُشيرةً إلى مناصرة الجمعية لهذه القضية منذ فترةٍ طويلة، وأكدت أن الإجازة ستضعُ حدَّاً للعنف الجسدي والنفسي ضد الأطفال في رياض الأطفال والمدارس، وشددت على ضرورة تدريب المعلِّمين على بدائل الضرب.