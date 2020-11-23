وأضاف بومبيو ـحسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكيةـ أن الولايات المتحدة الآن أصبحت أكثر أمانًا فيما لا تمتثل روسيا بالتزاماتها.

ومن جهته، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كيل براون -في بيان صحفي- إن الولايات المتحدة مارست حقها قبل 6 أشهر حين وجهت إشعارًا بقرارها الانسحاب من المعاهدة إلى الجهات المودعة للاتفاقية والدول المشاركة فيها.



تم التوقيع على معاهدة الأجواء المفتوحة عام 1992، وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة، وهي تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة وأنشطة بعضها البعض.

