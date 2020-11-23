هبوط مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط تراجع 11 قطاعاً

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% خاسراً 15.290 نقطة ليصل إلى مستوى 5525.28 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% خاسراً 16.090 نقطة ليصل إلى مستوى 6117.01 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% خاسراً 13.930 نقطة ليصل إلى مستوى 4350.76 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% خاسراً 11.840 نقطة ليصل إلى مستوى 4470.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 47.9 مليون سهم بقيمة 14.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3791 صفقة، وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.89%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.23%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاعي الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.32%.

وجاء سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 3.28%، يليه سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 2.87%، ثم سهم شركة معدات القابضة بنسبة 2.64%، فيما تصدر سهم شركة ريم العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 33.27% يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 12.63%، ثم سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 5.31%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الامتيازات الخليجية القابضة، عن إتمام صفقة بيع شركات تابعة للشركة، وتمت عملية التخارج وتحويل الملكية لطرف خارجي، وذلك بكامل الحصص المملوكة من الشركات التابعة لشركة الامتيازات الخليجية القابضة وهما شركة نايب للتجارة العامة، شركة مطعم المعلم.

وأضافت أن التخارج سيؤدي إلى تحقيق الشركة أرباحاً تقريبية بقيمة 1.045 مليون دينار كويتي ناتجة من عملية البيع خلال الربع الرابع لعام 2020، وينعكس على المركز المالي للشركة التغيرات الخاصة بعملية التخارج حيث تنخفض قيمة الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع بقيمة 1.235 مليون دينار كويتي، وانخفاض المطلوبات المتعلقة بموجودات مصنفة بغرض البيع بقيمة 580 ألف دينار كويتي، ويرتفع بند الموجودات المتداولة (مدينون) بقيمة 1.7 مليون دينار كويتي.