نيوزويك: أستراليا تشهد أكبر عدد من وفيات من هجمات القرش منذ 90 عاما

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن استراليا قد شهدت وفيات من هجمات أسماك القرش فى عام 2020 أكثر مما شهدته على فى اى عام مدار أكثر من 90 عاما، وذلك بعد مصرع رجل أمس الأحد من هجوم بالقرش.

ووقع الهجوم فى شاطئ سياحى شهير قرب بروم غرب استراليا، وأسفر عن وفاة مواطن فى الخمسينيات من عمره، وفقا لوسائل إعلام استرالية.

وصرحت الشرطة بأن الرجل كان يستلقى قبالة الشاطئ حوالى الثامنة و45 صباحا.

وكان زوجان قد لاحظا الهجوم من الشاطئ واستطاع إخراج الرجل المصاب وحاولوا علاجه قبل أن تصل سيارة الإسعاف.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالشرطة للتعليق. وقالت هيئة الصناعات الأولية والتنمية المحلية بولاية غرب أستراليا إنها "شاركت في مساعدة الشرطة بعد حادث خطير نجم عن عضة سمة قرش"، مضيفة: أن الشاطئ الذي يمتد لمسافة 22 كيلومترا ويمتاز برماله البيضاء أُغلق بعد الحادث.

وتقول نيوزويك إن استراليا شهدت ثمانية وفيات من هجمات القرش حتى الآن فى 2020، وهى زيادة كبيرة عن صفر وفيات فى 2019. وآخر مرة شهدت فيها البلاد ثمانية وفيات جراء هجمات القرش كان فى عام 1929، أى قبل 91 عام، عندما أحصت البلاد تسع وفيات بسبب القرش فى هذا العام. وشهدت البلاد مصرع سبعة أشخاص فى عام 1934.

وكان آخر هجوم لأسماك القرش أسفر عن وفاة فى استراليا قد وقع قبل ستة أسابيع، ولم يتم استعادة جثمان الضحية الذى كان يمارس رياضة ركوب الأمواج.. وتم العثور على لوح التزلج الخاص به وتم رصد سمكة القرش فى المنطقة.