نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم..والانخفاض نهاية ديسمبر

كتب: مدحت عادل

توقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن تبدأ أسعار الطماطم في التراجع بشكل كبير بحلول أواخر شهر ديسمبر أو بداية شهر يناير المقبلين، ولكنها لن تعود إلى المعدلات الطبيعية، وذلك نتيجة التراجع النسبى فى المساحة المزروعة حاليا وتراجع الإنتاجية بشكل عام.

وقال حسين أبو صدام، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أسعار الطماطم تراجعت بشكل طفيف فى اليومين الأخيرين لأننا فى فترة بدء الذروة فى جنى المحصول، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم فى الوقت الحالي تزيد عن متوسط الأسعار في نفس التوقيت من العام الماضي، بمستوى يقترب من الضعف، مشيرا إلى أننا تجاوزنا حاليا فترة فروق العروة، وبالتالى فروق العروة بين المحصولين ليست هي المسؤول الأول عن ارتفاع الأسعار.

وشهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 23 - 11-2020 استقرارا لجميع الأصناف فى سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن أسعار الطماطم سجلت 5-8 جنيها الكيلو للجملة، وأن أسعار البطاطس 1.5-2.5 جنيها للكيلو، أسعار الملوخية 2-4 جنيهات، والفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة 1.5-3.5 جنيها 2.5-4 جنيهات.

وقدرت بيانات لجهاز الإحصاء، إجمالي صادرات الطماطم الطازجة أو مبردة بنحو 3 ملايين و8 آلاف دولار أغسطس الماضى، مقابل 9 ملايين و687 ألف دولار أغسطس 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 234 ألف دولار.