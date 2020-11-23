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نظافة القاهرة تتسلم معدات جديدة بـ 25 مليون جنيه لتحسين الخدمة.. صور

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:46 م
نظافة القاهرة تتسلم معدات جديدة بـ 25 مليون جنيه لتحسين الخدمة.. صور محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدد من المعدات الجديدة التى دخلت الخدمة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه من موازنة الدولة.
 
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هيئة النظافة تسعى لتحديث أسطول المعدات الموجودة بها بصورة مستمرة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أن المعدات الجديدة تضم 18 مكنسة شارع ميكانيكية جديدة بمقطورة تنضم لـ 10 مكانس تم رفع كفاءتهم (منهم 2 بمقطورة و 8 مزودين بخزان ) ليصل الإجمالى إلى 28 مكنسة، و4 لودر لرفع المخلفات ويمكن تركيب فُرش ميكانيكية عليه لكنس الأرصفة بالإضافة إلى 2 عربة بدال للمساعدة مع شركة الصرف الصحى فى تصريف مياه الأمطار وتتميز بأنها سيارات ذات ضغط عالى ثابتة فى مكان تجمع الأمطار وتصرف فى أماكن مختلفة عن طريق الخراطيم المزودة بها والتى يصل طولها لمسافة تقارب 1 كيلومتر بالإضافة إلى وجود خاصية تمكنها من ملىء الفناطيس المتحركة لتوزيع المياه المتجمعة فى أماكن بعيدة إذا زادت كميات المياه عن قدرة الأماكن المحيطة بالسيارة عن استيعابها وتمتاز البدلات بقدرتها على العمل لساعات طويلة تصل إالى 50 ساعة متواصلة، إلى جانب 2 ونش خلفى كابينة لإحلال وتبديل أعمدة الإنارة ميكانيكياً يعد الأول من نوعه فى مصر.
 
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القاهرة

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معدات النظافة

النظافة

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