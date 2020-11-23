اليوم السابع
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مياه البحر الأحمر تعلن تغيير مواعيد الضخ ببعض مناطق القصير .. تعرف عليها

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:13 م
مياه البحر الأحمر تعلن تغيير مواعيد الضخ ببعض مناطق القصير .. تعرف عليها مياه البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر عن تغير مواعيد ضخ المياه ببعض المناطق بمدينة القصير لتصبح يوم الأحد من كل أسبوع بدلا من الأثنين .

وأكدت الشركة فى بيان لها أن المناطق التى سيتم ضخ المياه فيها يوم الأحد من كل اسبوع بدلا من يوم الأثنين هى منطقه الأمل، وامتداد الأمل،  وتقسيم عمر بن الخطاب، والحجاز، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبى طالب،  ابو بكر، المنتزه، الفيروز، الحدائق، القدس، و الزهور، الكوثر، والشروق، والمدينة المنوره ، النزهه، و مكه.

كما أكدت الشركة فى أن سيتم ضخ المياه بمنطقة الجمعية يوم الأثنين بدلا من الأحد، ويتم تنفيذ تلك المواعيد فى ضخ المياه بداية من الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر .

من جانب أخر أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة العرب والتى تم تنفيذها ضمن خطة محافظة البحر الأحمر للتطوير الحضرى لأحياء مدينة الغردقة.

وقال المهندس محمد عيسى رئيس شركة المياه بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من شبكة منطقة العرب فى أسرع وقت ممكن تزامنا مع أعمال إحلال وتجديد  خطوط شبكات مياه رئيسية أخرى بجانب رفع كفاءة محطات الرفع و تأهيل شبكات المياه لاستيعاب الضخ  طوال 24 ساعه وإلغاء نظام المناوبات.

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

شركة مياه الشرب بالبحر الاحمر

مواعيد ضخ المياه بالقصير

حى العرب

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